Najlepsze ogródki piwne w Radomiu. Te miejsca polecają radomianie! Zobacz ranking i zdjęcia

Najlepsze ogródki piwne w Radomiu Ogródki piwne w Radomiu to miejsca oblegane przez mieszkańców miasta. Letnia pogoda coraz bardziej sprzyja wyjściom na miasto wieczorami i w weekendy z przyjaciółmi. Odwiedzając radomskie lokale warto ten czas spędzić na świeżym powietrzu.

Radomskie restauracje, puby, kawiarnie, pizzerie w okresie wiosenno-letnim zapraszają radomian do spędzania czasu w ogródkach piwnych. Oferują one, jak nazwa by wskazywała, nie tylko piwo. Może w nich zjeść obiad, deser lub posiedzieć przy filiżance aromatycznej kawy albo herbaty.