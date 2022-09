Najmniejsze mieszkania na sprzedaż w Radomiu. Ile kosztują? Zobacz ceny i zdjęcia. TOP 15

Wciąż wzrastające raty kredytów hipotecznych, wysokie ceny mieszkań coraz częściej skłaniają nas do zakupu małego własnego kąta. Małe mieszkanie to nie tylko niższa cena zakupu, ale także niższe koszty utrzymania. Dlatego bardzo często to młodzi ludzie decydują się na zakup pierwszego mieszkania o niewielkim metrażu.