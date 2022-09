Najtańsze domy na sprzedaż w Radomiu. Marzysz o ucieczce z bloku? Zobacz najlepsze oferty

Te domy kosztują tyle samo, co mieszkania. Zobacz oferty z Radomia

Najtańsze domy na sprzedaż w Radomiu. Zobacz oferty dostępne na portalu otodom.pl

Na portalu OTODOM.PL znaleźć można wiele ogłoszeń dotyczących sprzedaży domów. My wybraliśmy dla Was te oferty z Radomia, które nie przekraczają ceny 500 tysięcy złotych. Może akurat wśród tych ofert znajdziecie swój wymarzony dom i spełnicie swoje marzenie o wyprowadzce z bloku? Sprawdźcie! Oferty ułożone są od najdroższej do najtańszej.