Największy targ roślin doniczkowych w Polsce odwiedzi Radom! Zobacz, jak rozpocznie się przedwiośnie w hali MOSIR w Radomiu

Organizatorzy przywiozą ogromną ilość roślin prosto z hodowli. Jak co edycję, zapowiadają piękne, nowe gatunki roślin, rozszerzając już i tak bogaty asortyment o te, których wcześniej nie było. Również dział roślin kolekcjonerskich ma zostać znacząco wzbogacony, a ceny mają być bezkonkurencyjnie niskie.

Kultowy Festiwal Roślin

Festiwal Roślin to nie tylko rośliny doniczkowe. Na wydarzeniu znajdziemy także bestsellerową książkę, torby tekstylne, akcesoria dla pasjonatów i wiele innych produktów związanych z ogrodnictwem. To doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę o uprawie roślin i zdobyć niezbędne akcesoria do domowego ogrodu.