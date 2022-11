Nie będzie przebudowy skrzyżowania ulic Maratońskiej i Dębowej w Radomiu. Nie ma pieniędzy na to zadanie, czy w przyszłym roku się uda?

Przebudowa skrzyżowania ulic Maratońskiej i Dębowej wypadła z planów na ten rok. Czy w przyszłym roku będą pieniądze na prace?

Skrzyżowanie ulic Maratońskiej i Dębowej to jedno z niebezpieczniejszych miejsc na mapie drogowej Radomia. Często dochodzi tam do stłuczek, zdarzały się wypadki. Po pierwsze jest tam ograniczona widoczność, wyjeżdżającym z Dębowej od strony cmentarza widok ogranicza pobliski ogrodzenie, do tego na dwupasmowej ulicy Maratońskiej ruch jest duży. Wyjazd w lewo z ulicy Dębowej, zwłaszcza w godzinach szczytu często graniczy z cudem, więc zniecierpliwieni kierowcy wymuszają pierwszeństw. Dwupasmowa ulica Maratońska kusi do naciśnięcia na gaz, samochody mocno się tam rozpędzają, a wtedy o nieszczęście nie jest trudno.