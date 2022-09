Niedługo otwarcie ofert na przebudowę wiaduktu na ulicy Żeromskiego w Radomiu. Mieszkańcy miasta i nie tylko czekają na nowy obiekt

Spodziewane problemy z budową najważniejszego wiaduktu w Radomiu

Dwa lata na budowę

Zakłada się, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana najpóźniej do 20 stycznia przyszłego roku, a cały proces inwestycyjny potrwa dwa lata. Można jednak z góry założyć, że dzisiejsza niestabilna sytuacja na rynku budowlanym może prowadzić do opóźnień w realizacji inwestycji, albo większych niż zakłada się kosztów.

Waloryzacja kosztów budowy wiaduktu

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła już jedno odwołanie złożone przez potencjalnego wykonawcę - spółkę Budimex. Powodem było złożenie odwołania po terminie. Spółka zarzuca zamawiającemu, czyli Miejskiemu zarządowi Dróg i Komunikacji w Radomiu naruszenie przepisów poprzez zapisanie we wzorze umowy prawa do odmowy dokonania odbioru robót oraz wypłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wad w każdym przypadku ich wystąpienia, nawet jeśli wady mają charakter nieistotny. Budimex kwestionował też sformułowanie projektu umowy w sposób uniemożliwiający dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy uwzględniającego uczciwą waloryzację w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.