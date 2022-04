Niedziela handlowa w Galerii Słonecznej w Radomiu. Wielu klientów korzysta z możliwości zrobienia zakupów. Zobaczcie zdjęcia

Niedziela handlowa w Galerii Słonecznej w Radomiu. Wielu klientów korzysta z możliwości zrobienia zakupów

W 2022 roku mamy tylko siedem możliwości zrobienia zakupów w niedzielę. Pierwsza handlowa niedziela była 10 stycznia, druga to właśnie 10 kwietnia, kolejna 24 kwietnia. Drzwi dla klientów otworzyła między innymi Galeria Słoneczna, czynna tego dnia od godziny 10 do 20. To był idealny czas na przedświąteczne zakupy i sprawunki. Wiele sieci ma obecnie atrakcyjne, nowe kolekcje - dobre na wiosenny okres.

Otwarte są również pozostałe centra handlowe w Radomiu i regionie: