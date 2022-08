Niedzielne koncerty w tężni solankowej. Gala operetkowa w parku na Obozisku w Radomiu

Monika Gruszczyńska to urodzona wrocławianka – tam też rozpoczęła swoją edukację muzyczną w Podstawowej Szkole Muzycznej, później w Liceum Muzycznym w klasie fortepianu i organów. W 2000 r. ukończyła studia na Wydziale Wokalnym w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W swojej karierze wystąpiła na wielu znanych i renomowanych festiwalach. Artystka prowadzi aktywną działalność koncertową. Śpiewała z wybitnościami muzyki operowej i rozrywkowej. Na co dzień pracuje jako wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, prowadząc zajęcia z emisji głosu oraz jako nauczyciel śpiewu w Szkole Muzycznej w Trzebnicy.

Aleksander Kruczek to absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Baletowego przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Uczestnik Programu Kształcenia Młodych Talentów Akademii Operowej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Jest laureatem konkursów krajowych i międzynarodowych, m. in. II nagrody w XIV edycji konkursu W Kręgu Słowiańskiej Muzyki Wokalnej, I nagrody w Międzynarodowym Konkursie im. Imricha Godina na Słowacji Iuventis Canti (2015), nagrody za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego w III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz.

Projekt „Niedzielne koncerty w tężni solankowej – Budżet Obywatelski 2022” finansowany jest funduszy miasta Radomia.