Niedzielne popołudnie nad zalewem na radomskich Borkach. To był piękny dzień na spacer. Zobacz zdjęcia

Niedzielny spacer nad zalewem na radomskich Borkach

Bulwary nad zalewem na radomskich Borkach to idealne miejsce na wypoczynek. Świeże powietrze i cisza to wspaniałe warunki do relaksu. Spacer wokół niecki zalewu uspokaja i pozwala się zrelaksować. Dla wielu osób stał się rytuałem.

Zalew chętnie odwiedzają seniorzy i rodziny z dziećmi. Nie brakuje też młodzieży oraz miłośników jednośladów. Wiele osób upawia tam jogging.

Dzieci chętnie się bawią nad zalewem. Chociaż na zabawę w piaskownicy trochę za chłodno, to dużym powodzeniem wśród milusińskich cieszyły się trampoliny.