Niesamowity poranek przed szpitalem w Radomiu. Kobieta nie zdążyła na czas i urodziła dziecko na parkingu. Poród odebrał mąż

Kobieta urodziła na parkingu przed szpitalem w Radomiu

Do sytuacji doszło około godziny 8 rano. Kobieta jechała z mężem do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu do porodu, jednak nie zdążyli na czas. Mama urodziła dziecko na terenie parkingu placówki, w samochodzie. Poród przeprowadził tata - to on odebrał dziecko.

Nowo upieczeni rodzice przed faktem zdążyli jeszcze poinformować szpital o całej sytuacji. Personel SOR i położnictwa był w gotowości. W mig zaopiekowali się mamą i noworodkiem.

To zdrowa, śliczna dziewczynka. Zarówno mama, jak i córka czują się bardzo dobrze.

- Brawo dla taty - potrafił zachować zimną krew i pomóc żonie i córce. Wielkie dzięki dla położnych i lekarzy Klinicznego Oddziału Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Oddziału Neonatologii, Poradni Ginekologicznej i Ochronie szpitala za przeprowadzenie szybkiej, sprawnej i efektywnej akcji - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.