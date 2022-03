Niesamowity wieczór irlandzki z okazji Dnia Świętego Patryka w radomski Łaźni. Zobaczcie zdjęcia

Widowisko "Irlandia" okazało się barwną podróżą przez kulturę muzyczną i taneczną zielonej wyspy, od zamierzchłej przeszłości po współczesną tradycję tworzoną przez młode pokolenie Irlandczyków.

Gościem specjalnym była Ashleigh John – gwiazda tańca irlandzkiego. Towarzyszyli jej Mateusz Wójcik – twórca widowiska oraz irlandzki zespół Macalla Trio.

Ashleigh John to światowej klasy tancerka tańca irlandzkiego. Irlandka, pochodząca z Auckland w Nowej Zelandii. Swoją karierę taneczną zaczęła w wieku 4 lat, dwukrotnie zdobyła tytuł mistrzyni kraju oraz trzykrotnie była finalistką mistrzostw świata w tańcu irlandzkim. To tancerka i solistka międzynarodowych widowisk takich jak "Dance of Desire", "Danceperados of Ireland" i "Rhythm in the Night."

Widzowie gorąco oklaskiwali gości.

Zobaczcie galerię z tego widowiska.