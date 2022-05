Noc Muzeów 2022 w Muzeum Wsi Radomskiej. Odbyła się także potańcówka „pod dębem”. Zobacz zdjęcia

Noc Muzeów 2022 w Muzeum Wsi Radomskiej. Atrakcją była Potańcówka „Pod Dębem” przy muzyce wiejskich kapel. Miłośnicy tradycyjnej muzyki wiejskiej mieli okazję posłuchać znanych i cenionych kapel. Do tańca e przygrywała Kapela Jana Wochniaka, jednego z najlepszych bębnistów w Polsce, pochodzącego z Wieniawy oraz Kapela Krzysztofa Rokicińskiego ze Starych Siekluk. Można było pospacerować po skansenie zwiedzając ekspozycje stałe i czasowe. W kurniku z Konar zaprezentowana została nowa wystawa „Stanisław Zieliński 1939-2022”. In memoriam” . Można na niej obejrzeć pamiątki po tym wybitnym i zasłużonym regionaliście, w tym między innymi, maszynę do pisania, którą posługiwał się od lat 70-tych XX wieku, prześledzić życiorys, drogę zawodową oraz dorobek naukowy i zasługi w działalności społecznej.



