Noc Muzeów 2022 w Resursie Obywatelskiej oraz Muzeum Historii Najnowszej Radomia. Co się działo w Kamienicy Deskurów? Zobacz zdjęcia

Ciekawa Noc Muzeów w Resursie Obywatelskiej oraz Muzeum Historii Najnowszej Radomia w Kamienicy Deskurów. Muzeum w Kamienicy Deskurów zaprosiło do obejrzenia dwóch wystaw: "Przemysł - siła miasta. Radom w latach 1918-1989" oraz "Skąd to? Historia artykułów codziennego użytku". Resursa Obywatelska przygotowała ekspozycję "Nie poszła z dymem. Historia radomskiej "Tytoniówki", Wystawę przygotowano ze zbiorów oraz przy współpracy firmy Imperial Tobacco, będącej kontynuatorem tradycji zakładów Polskiego Monopolu Tytoniowego, działającego w Radomiu od 1922 roku.



Co jeszcze oglądali zwiedzający? Zobacz na kolejnych slajdach >>>