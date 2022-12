Nowa drogeria sieci Rossmann została otwarta w nowym centrum handlowym Mister Up w Radomiu. Zobacz zdjęcia

Otwarto nową placówkę sieci Rossman w nowym radomskim centrum handlowym

Sklep sieci Rossman jest drugą placówką – po sklepie Smyk - otwartą w piątek, 2 grudnia i czwartą czynną w całym kompleksie handlowym. Wcześniej otwarto szóstą w mieście placówkę Lidla oraz sklep holenderskiej sieci Action. Do nowego centrum już wprowadza się kolejny najemca – sieć Pepco, zmieści się jeszcze jedna placówka, trwają negocjacje z potencjalnym najemcą. Mimo zimowej aury w piątek w południe w nowych i otwartych sklepach było bardzo dużo ludzi, ale nie trzeba było czekać długo w kolejkach do kasy. Przed sklepem sieci Rossman ustawiono stoisko z gratisami, co jak zwykle przyciągało klientów. Były też promocje.