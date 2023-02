Nowa sygnalizacja świetlna na ulicy Lubelskiej w Radomiu już zirytowała kierowców

Nowe światła sygnalizacyjne na ulicy Lubelskiej budzą duże emocje kierowców

Przypomnijmy, niedawno zakończono praktycznie wszystkie prace związane z budową terminala, ale też parkingów dróg dojazdowych, przystanków autobusowych pomiędzy terminalem i ulicą Lubelską.

Droga wpadająca z parkingów lotniskowych do ulicy Lubelskiej jest obecnie drogą z pierwszeństwem przejazdu, ale ruch odbywa się według cyklu wyznaczanego przez światła sygnalizacyjne. I to nie podoba się kierowcom, zwłaszcza tym, którzy od zawsze jeździli z pierwszeństwem przejazdu ulicą Lubelską do bramy jednostki wojskowej.

Twierdzą oni, że zielone światło dla ruchu z cywilnego lotniska pali się zbyt długo, zwłaszcza teraz, gdy samoloty jeszcze nie latają. Korki na ulicy Lubelskiej tworzą się zwłaszcza w takich porach dnia, gdy wojskowi, ale też pracownicy cywilni 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz terytorialsów jadą lub wracają z pracy. Do tej pory ci, którzy wyjeżdżali z bramy jednostki wojskowej jechali drogą z pierwszeństwem przejazdu do centrum miasta, aż do świateł na skrzyżowaniu ulic Zborowskiego i Żeromskiego. Narzekają też mieszkańcy miejscowości od wschodniej strony lotniska, którzy dojeżdżają ulicą Poranną do centrum miasta objeżdżając lotnisko.