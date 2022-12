Nowe Centrum handlowe Mister Up w Radomiu zaprosiło na otwarcie nowego sklepu. Już działa Smyk, będzie jeszcze Rossmann. Zobacz zdjęcia Izabela Kozakiewicz

W piątek 2 grudnia został otwarty nowe sklep sieci Smyk w centrum handlowym Mister Up przy Wojska Polskiego w Radomiu. Izabela Kozakiewicz Zobacz galerię (45 zdjęć)

W piątek, 2 grudnia pierwsi klienci mogli zrobić zakupy w nowym sklepie Smyk w centrum handlowym Mister Up przy Alei Wojska Polskiego u zbiegu z ulicą Słowackiego w Radomiu. Są promocje. A my wybraliśmy się tam z aparatem. Zobacz, jak wyglądało otwarcie i co jest w nowych sklepach.