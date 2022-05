Nowe studio tatuażu w Radomiu już działa. W sobotę oraz niedzielę lokal zaprasza na dni otwarte. Zobaczcie co oferuje

Rusza studio tatuażu w Radomiu. W sobotę oraz niedzielę lokal zaprasza na dni otwarte. Zobaczcie co oferuje

RM Tatoo w Radomiu działa od kilku miesięcy, ale małżeństwo Państwa Raków postanowiło wyjść do klientów już w najbliższy weekend. Ma to na celu zapoznanie z ofertą, ale nie tylko. Studio działa przy ulicy Kelles-Krauza 8, a na dni otwarte w dniach 7-8 maja zapraszają od godziny 10:00 do 18:00. Jak mówi Maciej Rak, współwłaściciel lokalu, to on jest głównym wykonawcą tatuażu. Rysuje od lat, choć nie studiował w tym kierunku. - To po prostu talent, od dziecka bardzo lubiłem rysować, potrafię zrobić wszystko. Zaczynałem od malowania graffiti na ścianach, ale pracowałem w innym zawodzie. Los sprawił, że zacząłem się profesjonalnie zajmować tatuowaniem - mówi nam Maciej Rak.