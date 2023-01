Noworoczne morsowanie nad zalewem w Radomiu. Na Borkach kąpało się mnóstwo osób. Zobaczcie zdjęcia

Noworoczne morsowanie nad zalewem w Radomiu. Na Borkach kąpało się mnóstwo osób

Po sylwestrowych szaleństwach zimna kąpiel dobrze wpływa na krążenie i odporność. Morsowanie rozpoczęło się od tradycyjnej rozgrzewki po której miłośnicy zimnych kąpieli weszli do wody. Odśpiewano hymn morsowy, humory dopisywały. Choć w niedzielę, 1 stycznia temperatura w Radomiu była dodatnia, to nie zabrakło chętnych do pluskania na Borkach.