Nowy salon kosmetyczny Selin działa w Centrum Handlowym Korej. Zobacz zdjęcia

W sobotę, 5 marca, został otwarty drugi salon fryzjersko-kosmetycznego "Selin", w Centrum Handlowym "Korej" przy ulicy Stanisława Wernera 10 w Radomiu. Pierwszy salon fryzjersko-kosmetyczny "Selin" mieści się w Radomskich Halach Mięsnych.

W salonie można skorzystać zarówno z usług fryzjerskich, jak i kosmetycznych.



Placówka oferuje między innymi makijaże, manicure czy solarium. Oprócz tego salon zaprasza na relaksacyjne masaże, a w maju wprowadzi nową usługę, jaką będzie depilacja laserowa. Salon fryzjersko-kosmetyczny "Selin" w Centrum Handlowym "Korej" otwarty będzie sześć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, natomiast w soboty od 7.00 do 19.00.



Jak prezentuje się salon? Zobacz na kolejnych zdjęciach >>>