O tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne człowieka mówi wystawa w Resursie Obywatelskiej w Radomiu. Zobacz zdjęcia z wernisażu

Wystawa uczniów w Radomiu

- Celem naszej wystawy jest uświadomienie każdemu, jak ważne i bezcenne jest zdrowie psychiczne każdego człowieka - mówili autorzy przedstawionych prac i twórcy projektu, którymi są Lena Duszyk, Wiktoria Peryt, Sylwia Nachyła, Kornelia Zgorzelak, Martyna Muc, Wiktoria Lożyńska, Liwia Purgał, Paweł Szewczyk i Laura Moniakowska. - Pragniemy, by radomska młodzież uświadomiła sobie, że nie jest sama. Że warto prosić o pomoc i walczyć o własne zdrowie psychiczne, nawet w niedostosowanym do tego systemie.

- Jako nastolatkowie, pełni emocji oraz nowych problemów, jesteśmy niewidzialni dla społeczeństwa. Niedostosowany do współczesnych problemów system opieki zdrowotnej, duże koszty oraz niewielka dostępność specjalistów, a także trudności z diagnozą – to wszystko sprawia, że osoby w naszym wieku nawet nie próbują sięgnąć po pomoc. Dlatego też, nasze działanie będzie skoncentrowane na organizowaniu różnorodnych wydarzeń na terenie Radomia skierowanych do naszych rówieśników. Pragniemy, by radomska młodzież uświadomiła sobie, że nie jest sama. Że już nie jest niewidzialna - tak brzmi credo uczestników projektu.