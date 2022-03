Obywatele Ukrainy stoją w długich kolejkach przed radomskim urzędem po numer PESEL. W sobotę też będzie taka możliwość

Obywatele Ukrainy stoją w długich kolejkach przed radomskim urzędem po numer PESEL

Numer identyfikacyjny PESEL ma dla Ukraińców fundamentalne znaczenie, bo wiąże się między innymi z możliwością korzystania z opieki lekarskiej, ale przede wszystkim możliwości uzyskania świadczeń finansowych. Zdecydowana większość naszych gości zza wschodniej granicy uciekała przed moskiewskimi barbarzyńcami tak jak umiała – bez podstawowych rzeczy potrzebnych do życia. Nawet jeśli ktoś miał i zdążył zabrać ze sobą jakieś hrywny, to w zasadzie są one niewiele w Polsce warte. Tak więc skromne zasiłki wypłacane przez rząd Polski, albo jakikolwiek zarobek to dla nich szansa na przetrwanie. Potrzebne jest konto w banku i elektroniczna recepta dla dziecka. A do tego wszystkiego potrzebny jest PESEL.

Tymczasem w większości gmin jest jedno stanowisko do obsługi Ukraińców i jeden czytnik linii papilarnych. Obsługa jednego interesanta trwa 30-40 minut. Więc niektórzy będą w stanie dostać się do urzędnika dopiero w maju. Nikt nie pomyślał, że trzeba błyskawicznie kupić tysiące czytników, przeszkolić urzędników, uruchomić pracę urzędów na trzy zmiany, również w soboty i niedziele. Tymczasem w Radomiu już w środę rano nie było numerków na ten dzień, niedługo później zabrakło numerków do końca tygodnia. Pojawiły się uspokajające komunikaty, że może numerki jeszcze będą się pojawiały. W sumie w ciągu pierwszego dnia wydano 54 numery PESEL Ukraińcom, ale drugiego już 108. Tymczasem według ostrożnych szacunków w Radomiu jest co najmniej 3 tysiące Ukraińców. Tylu przybyszów zza wschodniej granicy uzyskało jakąś pomoc w punkcie informacyjnym w Kamienicy Deskurów. Wiadomo, że ich liczba może być znacznie większa, bo nikt nie ma obowiązku chodzić do Kamienicy Deskurów, ani jakiegokolwiek innego punktu obsługującego Ukraińców.