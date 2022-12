Od 1 stycznia wraca 22 procent VAT na paliwo. Czy będą podwyżki? Zobacz ceny na stacjach w Radomiu

Od 1 stycznia teoretycznie powinniśmy więcej płacić za paliwa, bo nie będzie już obniżki podatku VAT z 23 do 8 procent – podatek wraca do swojego starego poziomu. Analitycy rynku paliw twierdzą, że nie będzie dużych skokowych podwyżek, ale mimo to można spodziewać się w piątek i sobotę kolejek na stacjach paliw. Zapewne wiele osób zechce zatankować do pełna, aby nie „zderzyć się” w Nowy Rok z przykrą niespodzianką. Na kolejnych slajdach zobacz ceny paliw na radomskich stacjach benzynowych>>>>

Adam Jankowski/Polska Press