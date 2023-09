Odcinek ulicy Szklanej w Radomiu już po wymianie rur sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Obok trwa rozbiórka wiaduktu

Odcinek ulicy Szklanej w Radomiu już po wymianie rur sieci kanalizacyjnej i deszczowej

Choć główne prace modernizacyjne przy kanalizacji sanitarnej prowadzone przez Wodociągi Miejskie w Radomiu są zakończone, to nadal jest zamknięta ulica Szklana na odcinku od ronda Krystyny Zapały do ulicy Oskara Kolberga. Odcinek ulicy jest zamknięty dla ruchu, trzeba korzystać z objazdów, bo utrudnienia nie skończą się szybko. Bowiem obok tej inwestycji prowadzone są duże roboty przy wyburzaniu starego wiaduktu w ciągu ulic Żeromskiego - Lubelska.

Nadal ważny jest wyznaczony objazd Szklanej dla ruchu samochodów oraz autobusów miejskich linii 10. Odcinek ulicy Szklanej od ronda Krystyny Zapały (obok wiaduktu na ulicy Żeromskiego) do ulicy Kolberga (naprzeciwko terenu dawnej huty szkła) jest do odwołania zamknięty dla ruchu kołowego. Zakaz wjazdu nie dotyczył tylko pojazdów budowy oraz - w miarę możliwości, z uwagi na postęp prac - dojazdu do posesji. Oznakowany objazd w obu kierunkach jest wyznaczony przez ulice Żeromskiego, Zbrowskiego, Katowicką (obok kościoła) i Szklaną.