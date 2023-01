Orszak Trzech Króli w Radomiu. Będą utrudnienia dla kierowców i objazdy komunikacji miejskiej

W związku z tymczasowym zamknięciem dla ruchu kołowego odcinków ulic Reja i Żeromskiego, w godzinach około 12:00-12:55 będą wprowadzone objazdy dla poszczególnych kursów autobusów linii 1, 7, 8, 9, 15, 17 i 25 (szczegóły w załączniku do komunikatu). Zasadniczo będą one przebiegać ulicami Wałową (zamiast Reja) i Tochtermana (zamiast Żeromskiego). Podczas przejścia orszaku przez plac Kazimierza Wielkiego (od Reja do Żeromskiego) ruch będzie chwilowo całkowicie wstrzymany. Może to spowodować kilkuminutowe opóźnienia w kursowaniu autobusów - w tych przypadkach poczekają one na ulicach Malczewskiego lub Wałowej.