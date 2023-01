Ostatni dzień promocyjnej sprzedaży biletów lotniczych z Radomia. Można wybrać się do europejskich stolic

Tanie latanie z lotniska w Radomiu

Przypomnijmy, pierwsze samoloty odlecą z gruntownie przebudowanego, a właściwie zbudowanego od nowa lotniska w Radomiu, pod koniec kwietnia. Już jednak od kilku miesięcy trwa sprzedaż biletów na samoloty rejsowe Polskich Linii Lotniczych LOT oraz sprzedaż zagranicznych wczasów z wylotem z Radomia jakie oferuje 6 biur turystycznych, które do tej pory zdecydowały się latać z i do Radomia.

Z Radomia LOT będzie latał do Rzymu, Paryża, Kopenhagi, greckiej Prewezy i albańskiej Tirany. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiło noworoczną promocję i obejmuje ona także rejsy z Radomia. Promocja obejmuje bilety zakupione w dniach od 11 do 18 stycznia, na loty odbywające się od 1 lutego do 31 maja 2023 roku. Ceny zaczynają się już od 99 zł w jedną stronę i na rejsy krajowe, a także od 199 zł w obie strony na rejsy europejskie.