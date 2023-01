Oto najdłuższe kolejki w Radomiu na leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Są terminy nawet na 2027 rok

Oto najdłuższe kolejki w Radomiu na leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Im większe miasto, tym dłużej trzeba czekać na zabiegi w szpitalach. Najlepszym przykładem jest Radom, gdzie terminy do różnych specjalistów na leczenie jest na 2025 rok, a nawet na 2027. Na drugim biegunie, Zwoleń i Kozienice, gdzie szpitale są, ale to znacznie mniejsze miejscowości, dlatego często "tylko" czekamy do 2024 roku. Niektóre sprawy załatwimy tam praktycznie od ręki. Podobnie jest w lecznicach w Pionkach oraz Iłży w powiecie radomskim.

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest bardzo czasochłonne. Dlatego wiele osób decyduje się na leczenie prywatne. To jednak wymaga dużego zastrzyku gotówki, ponieważ wizyty często zaczynają się dopiero od 150 złotych. Plusem jest jednak to, że ewentualne badanie, czy kontrolę, możemy otrzymać następnego dnia.