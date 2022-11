Otwarcie centrum handlowego przy ulicy Słowackiego w Radomiu wcześniej niż zapowiadano. Znamy terminy. Zobaczcie zdjęcia

Niedługo otwarcie sklepów w centrum handlowym u zbiegu ulic Słowackiego i alei Wojska Polskiego w Radomiu

Nowa galeria handlowa będzie dopełnieniem już zbudowanego marketu sieci Lidl. Powierzchnia nowego obiektu będzie wynosiła około 1800 metrów kwadratowych, będzie też przestronny i wygodny parking.

Już w czwartek, 17 listopada o godzinie 9 rozpocznie działalność sklep sieci Action. To szybko rozwijająca się międzynarodowa sieć sklepów z artykułami nieżywnościowymi. Poza Polską sklepy tej sieci mieszczą się w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu i Austrii. Asortyment można podzielić na 13 kategorii: artykuły dekoracyjne, majsterkowanie („zrób to sam”), zabawki i rozrywka, artykuły papiernicze i hobbystyczne, multimedia, artykuły gospodarstwa domowego, produkty do wykorzystania w ogrodzie i plenerze, środki do prania i sprzątania, żywność i napoje, higiena osobista, artykuły zoologiczne, odzież oraz pościel. Sklep będzie czynny w godzinach od 9 do 21.