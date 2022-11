Otwarcie nowego sklepu Action w Radomiu. Co można w nim kupić? Zobaczcie zdjęcia

CO MOŻNA KUPIĆ W NOWYM MARKECIE ACTION W RADOMIU? SPRAWDZ W GALERII

Nowy market Action w Radomiu. Szeroki asortyment artykułów na sprzedaż. Sprawdź, co można kupić

To już drugi sklep sieci Action, który został otwarty w Radomiu. Przypomnijmy, że market można odwiedzać również w galerii Nad Potokiem przy ulicy Struga. Jak reklamuje się sama sieć, w sklepach Action można kupić ponad 6 tysięcy artykułów "od kombinezonów po zimne napoje i od maszynek do golenia po zabawki dla dzieci".

W czwartek, 17 listopada punktualnie o godzinie 9. otwarty został nowy sklep sieci Action w Radomiu. To szybko rozwijająca się w Polsce międzynarodowa sieć dyskontów z bardzo szerokim asortymentem -…

W markecie u zbiegu alei Wojska Polskiego i Słowackiego dostępny jest bardzo szeroki asortyment przeróżnych produktów i artykułów. Asortyment można podzielić na 13 kategorii: artykuły dekoracyjne, majsterkowanie („zrób to sam”), zabawki i rozrywka, artykuły papiernicze i hobbystyczne, multimedia, artykuły gospodarstwa domowego, produkty do wykorzystania w ogrodzie i plenerze, środki do prania i sprzątania, żywność i napoje, higiena osobista, artykuły zoologiczne, odzież oraz pościel.