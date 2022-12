Otwierają się kolejne sklepy w nowym centrum handlowym w Radomiu. "Mister up" zaprasza w piątek, 2 grudnia

Otwierają się dwa sklepy w nowym centrum handlowym "Mister up" w Radomiu

Nazwa centrum oraz same logo nawiązuje do sąsiedztwa z lotniskiem. Jest ono zlokalizowane blisko jednego z dwóch ogólnodostępnych wjazdów do Portu Lotniczego Warszawa Radom.

Centrum handlowe uruchamia się „na raty”. Przed kilku miesiącami w całym kompleksie przy Alei Wojska Polskiego placówkę sieci Lidl, w połowie listopada sklep sieci Action. Teraz otwierają się sklepy Smyk i Rossman, w połowie grudnia ma być otwarty sklep Pepco. Trwają negocjacje z kolejnym najemcą, ale jego nazwa nie jest znana.

