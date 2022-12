"Paczka dla Bohatera" w Radomiu. W Zespole Szkół Zawodowych "Hubalu" podsumowano szlachetną akcję. Zobacz zdjęcia

Paczka dla Bohatera w Radomiu. Zespół Szkół Zawodowych podsumował akcję

Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera to wspólna inicjatywa Publicznej Szkoły Podstawowej numer 27 imienia Szarych Szeregów w Radomiu oraz Zespołu Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Radomiu, a także część ogólnopolskiej akcji wspierania kombatantów wojennych. W ramach akcji zbierano produkty żywnościowe z długim terminem przydatności do spożycia oraz artykuły chemiczne i artykuły higieny osobistej. Zebrane artykuły trafiły do paczek, które następnie zostaną rozwiezione do kombatantów.

Tegoroczna akcja jest inna od poprzednich, bo do obdarowanych włączono nie tylko kombatantów z czasów II wojny światowej, których jest z oczywistych względów coraz mniej, ale także uczestników robotniczego protestu w czerwcu 1976 roku i osoby działające z opozycji demokratycznej z czasów PRL. Stąd na podsumowaniu tegorocznej akcji w Zespole Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Radomiu byli także przedstawiciele tych środowisk, w tym między innymi Andrzej Sobieraj, lider historycznej Solidarności w Radomiu.