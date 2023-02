Pączki w Radomiu kupisz nie wysiadając z samochodu! W środę i tłusty czwartek będzie punkt drive thru Antoni Sokołowski

Firma Fogiel & Fogiel z Radomia już szykuje pączki na Tłusty Czwartek i ma zamiar je sprzedawać także w systemie drive thru. Agata Kilian

Nie tylko w tłusty czwartek lubimy jeść pączki, ale wtedy kupujemy ich i zjadamy więcej, niż zwykle. By uniknąć kolejek przy zakupie, radomska piekarnia Fogiel & Fogiel przygotowuje się do sprzedaży pączków w formie drive thru.