Panie z Mazowsza świętowały w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Były życzenia, gratulacje, występy artystów

Panie z Mazowsza świętowały w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu

- Wszystkie kobiety Mazowsza na pewno nie zmieściłyby się w tej pięknej sali, ale mamy przynajmniej dużą reprezentację pań, na ręce których możemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji święta kobiet – powiedział Robert Dobosz, organizator wydarzenia.

W sali koncertowej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Zespole Szkół Muzycznych, oprócz licznego grona pań, zjawili się parlamentarzyści: Bożena Żelazowska i Mirosław Maliszewski, były władze samorządowe Mazowsza, starostowie, radni, prezesi szpitali mazowieckich, dyrektorzy muzeów.

- Kobiety są najważniejsze i wiem to na pewno. A dziś możemy razem świętować wasze radości, ale też i wasze troski – mówił Leszek Przybytniak, radny mazowiecki, który reprezentował Marszałka Mazowsza Adama Struzika.

Do wszystkich pań zwrócił się, dzięki łączom elektronicznym, Władysław Kosiniak Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Dziękuję wszystkim paniom za otwarte serca, za otwarte drzwi w tych trudnych czasach. Wciąż upominamy się o równość dla kobiet, o równość na rynku pracy, o dostępie do lekarzy. Sami widzimy, jak jest choćby z dostępnością lekarzy ginekologów na wsiach, czy w mniejszych miejscowościach – mówił prezes PSL.