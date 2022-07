Park Kościuszki w Radomiu na archiwalnych zdjęciach. Była tam fontanna i malownicze sztuczne ruiny. Zobacz Patryk Samborski

1960 , Radom. Brama do parku im. T. Kościuszki. Fot. NN. Zdjęcie z Archiwum Państwowego w Radomiu. Pocztówka wydana nakładem gazety "Słowo" . Patronem gazetowej kolekcji pocztówek był poseł na Sejm RP Tadeusz Balcerowski. Fotopolska.eu Zobacz galerię (44 zdjęcia)

Park Kościuszki to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w naszym mieście. Usytułowany naprzeciw Katedry pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu znajduje się w samym sercu Radomia. Jego historia sięga XIX wieku. Zobacz archiwalne zdjęcia parku. Co się zmieniło, a co przetrwało upływ czasu?