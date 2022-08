Park Stary Ogród w Radomiu. Idealne miejsce na popołudniowy spacer w centrum miasta. Zobacz zdjęcia

Przy wejściu do parku od strony ulicy Okulickiego znajduje się tablica upamiętniająca centrum przedwojennego futbolu w Radomiu. Oprócz siłowni na powietrzu, dużego placu zabaw dla dzieci otoczonego bujną roślinnością w Starym Ogrodzie są liczne miejsca do wypoczynku i stół do tenisa stołowego. O tej porze roku wyjątkowo pięknie prezentuje się łąka kwietna. W parku znajduje się również jedna z ławeczek literackich. Zobaczcie, jak wygląda najstarszy park w Radomiu o tej porze roku.