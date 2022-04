Piękna panorama Radomia z koła widokowego na Rynku. Jak wyglądało miasto w niedzielę wielkanocną? Zobacz zdjęcia

Diabelski Młyn jest doskonałą szansą do podziwiania także widoków okolicznych miejscowości. Organizatorzy zapewniają, że przejażdżka jest bezpieczna i wolna, dzięki czemu skorzystać mogą z niej wszyscy, bez względu na wiek. Koło widokowe jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 12-21, piątek 12 - 22, sobota od 11- 22 a w niedzielę od 11 do 21.

Bilet dla dorosłych kosztuje 25 złotych, dla dzieci do 8 lat 20 złotych. Jeden przejazd obejmuje trzy obroty kołem, co trwa w zależności od ilości dosiadających się osób około 10 minut. Atrakcja będzie dostępna w Radomiu niemal do końca kwietnia.