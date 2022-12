Piękne jasełka w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Piękne przedstawienie [ZDJĘCIA]

W czwartek, 22 grudnia w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu odbyły się wyjątkowe jasełka w wykonaniu uczniów. Ciekawy scenariusz, piękne stroje, wspaniała gra aktorów, taniec, śpiew, muzyka przyczyniły się do tego, że było to barwne widowisko wyrażające radość z Bożego Narodzenia. Wspaniali młodzi aktorzy przenieśli widzów z czasów współczesnych aż do Betlejem, abyśmy na własnej skórze mogli przekonać się, jak to było z narodzinami Jezusa. I co tak naprawdę jest najważniejsze w święta Bożego Narodzenia.



Klikaj w prawo, aby zobaczyć kolejne zdjęcia >>>>