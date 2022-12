Piękny jubileusz profesora Sławomira Bukowskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Świętował 40-lecie pracy

40-lecie pracy profesora Sławomira Bukowskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Profesor jest autorem ponad 180 artykułów naukowych, 7 autorskich monografii oraz wielu monografii wieloautorskich. Prowadzi wykłady na uczelniach w kraju i zagranicą między innymi we Francji, w Grecji, we Włoszech, w Turcji, czy Wielkiej Brytanii. Regularnie uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych ostatnia w Pradze „The 16th International Days of Statistics and Economics”. Jest założycielem i przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma „Central European Review of Economics & Finance”. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje kolejno Prodziekana do spraw studiów dziennych oraz Dziekana na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej, a następnie Prorektora do spraw Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą. Od października 2020 roku pełni funkcję Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.