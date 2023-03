Piękny koncert w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Na scenie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej Janusz Petz

„Konopnicka koncertowo…” to tytuł koncertu, który się odbył we wtorek, 21 marca w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Na scenie piosenki nawiązujące do patronki szkoły i jej twórczości śpiewali uczniowie ogólniaka.