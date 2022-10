Pierwsze urodziny cocktail baru "Noc w Noc" w Radomiu. Był pokaz iluzji i warsztaty sztuki barmańskiej. Zobacz zdjęcia

Pierwsze urodziny lokalu "Noc w Noc" znajdującego się przy ulicy Moniuszki były hucznie obchodzone przez wszystkich przybyłych. Właściciele przygotowali z tej okazji przeróżne atrakcje, które każdemu przypadły do gustu. Świętowanie "roczku" cocktail baru rozpoczęło się w piątek, 7 października. O godzinie 21. odbył się pokaz iluzji w wykonaniu Przemysława Lisika. Pokaz był wyjątkowy, ponieważ iluzjonista angażował gości do udziału w trickach. Oczywiście urodzinom towarzyszyła też zabawa, która trwała do następnego poranka.

Ale to nie koniec atrakcji przygotowanych specjalnie na urodziny. W sobotę, 8 października, o godzinie 16. rozpoczęły się warsztaty sztuki barmańskiej z Michałem "Myckiem" Stasiakiem, który jest brand ambasadorem marki Żubrówka. Warsztaty pomogły w odczarowaniu często niedocenianego alkoholu jakim jest wódka. W trakcie uczestnicy poznali historię polskiej wódki, rytuały i zwyczaje związane z tym trunkiem, dowiedzieli się też jak wygląda proces produkcji wódki w Polsce, no i oczywiście nie mogło zabraknąć koktajli na bazie tego alkoholu.