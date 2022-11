Piotr Rubik wraz z chórem, orkiestrą i solistami oczarował publiczność w Radomskim Centrum Sportu. Zobacz zdjęcia

Piotr Rubik oczarował radomską publiczność

Na początku był wielki hit muzyczny „Niech mówią, że to nie jest miłość”, a potem nieco mniej znane utwory. Najpierw mówił, że cieszy się iż obecna trasa koncertowa a nowym programem rozpoczyna się w Radomiu, zwłaszcza, że muzycy mają okazję wystąpić w nowej, pięknej hali. Artysta wraz zespołem muzycznym i solistami przedstawił nowe, a czasem nieoczekiwane interpretacje tych jakże lubianych jego piosenek. Piotr Rubik opowiadał ciekawe historie związane z poszczególnymi utworami.

Publiczność dopisała, choć nie były zajęte wszystkie miejsca we wszystkich sektorach. Piotr Rubik wystąpił z muzykami Dolnośląskiej Orkiestry Symfonicznej Filharmoników Jeleniogórskich, Wrocławskim Chórem Akademickim pod dyrekcją Alana Urbanka oraz znakomitymi solistami - Martą Moszczyńską, Marcinem Januszkiewiczem, Agnieszką Przekupień i Michałem Gaszem. Oprócz nieśmiertelnego „klaskanego” utworu „Niech mówią że to nie jest miłość” były „Psalm dla Ciebie”, „Miłość to dwa słowa”, „Nie wstydź się mówić, że kochasz” i wiele, wiele innych wspaniałych piosenek.