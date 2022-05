Placówki kultury dla uczniów za złotówkę! Młodzież z radomskiego "Plastyka" już skorzystała z tej oferty w Elektrowni. Zobacz zdjęcia

W spotkaniu w Elektrowni poświęconym mazowieckiej akcji "Za złotówkę do muzeum i teatru" uczestniczyli także Tomasz Śmietanka – radny województwa mazowieckiego, Włodzimierz Pujanek – dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia i Tomasz Tyczyński – kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Dyskusji przysłuchiwali się uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych imienia Józefa Brandta w Radomiu. Potem udali się do sal wystawowych Elektrowni.

Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza i zachęcenie mazowieckiej młodzieży do odwiedzania muzeów i teatrów. W programie bierze udział 28 instytucji kultury będących pod opieką samorządu województwa mazowieckiego.

– Nasze instytucje kultury to dziś miejsca tętniące życiem, mające wiele do zaoferowania odwiedzającym - mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski. - Chodzi nie tylko o same eksponaty, ale też o bardzo atrakcyjną ofertę, w tym na przykład, warsztatową czy spotkania autorskie. Tym programem chcemy jeszcze bardziej zaktywizować młodych, pokazać kulturalną stronę Mazowsza. Przeznaczamy na ten cel aż 6 milionów złotych z budżetu województwa – podkreślił Rafał Rajkowski. - Te pieniądze wyrównają utracone przychody instytucji kultury.