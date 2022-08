PLL LOT będzie latał z Radomia. Kopenhaga, Paryż i Rzym – to pierwsze trzy miasta, do których uruchomione będą połączenia

Loty ruszą w sezonie Lato 2023, który w branży lotniczej zaczyna się na przełomie marca i kwietnia. Będą odbywać się trzy razy w tygodniu i planowane są boeingami 737-800.

„Z radością ogłaszamy długo wyczekiwaną wiadomość, że Lotnisko Warszawa-Radom zyskuje dziś pierwszego przewoźnika. Jesteśmy dumni, że są to Polskie Linie Lotnicze LOT. Kierunki zaproponowane przez PLL LOT to idealne miejsca docelowe, zarówno w celach służbowych jak i turystycznych. Bardzo się cieszymy, że nasz narodowy przewoźnik zobaczył potencjał wśród pasażerów z regionu oraz samego radomskiego portu. My postaramy się, aby radomskie lotnisko polubili pasażerowie i chętnie z niego latali.” – mówi Anna Dermont, rzecznik prasowy Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.