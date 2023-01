Po skandalu z pijaną lekarką w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Placówka zapewnia, że nie miała ona kontaktu z pacjentami Antoni Sokołowski

Szpital w Radomiu wyjaśnia, że nietrzeźwa lekarka nie miała kontaktu z pacjentami. Archiwum

Nietrzeźwa lekarka nie została dopuszczona do pracy, nie zajmowała się też chorymi – wyjaśnia Elżbieta Cieślak, rzecznik Prasowy Radomski Szpital Specjalistyczny. Najnowsze stanowisko szpitala odnosi się do skandalu z pijaną lekarką, która w środę, 4 stycznia przyszła do pracy.