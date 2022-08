Podczas imprezy Radom Tańczy mieszkańcy bawili się w rytm hitów eurodance na Placu Corazziego. Zobacz zdjęcia

Ostatnia impreza z cyklu "Radom Tańczy!" na Placu Corazziego w Radomiu. Mieszkańcy bawili się w rytm hitów eurodance

To właśnie eurodance miał inaugurować taneczne emocje, ale przechodząca nad Radomiem burza pokrzyżowała organizatorom plany. W związku z tym ostatnie spotkanie z cyklu "Radom Tańczy!" odbyło się w sobotę, 20 sierpnia.

DJ Maciej Małecki oraz tancerki z Frajdy wprowadziły wszystkich w szalony klimat eurodance lat 90. Wszyscy znamy takie hity jak Scatman", "Rhythm is a dancer" czy "What is love" i to właśnie one porwały wszystkich do tańca.

Udział w nocnej imprezie tanecznej w centrum miasta był doskonałą okazją, by przenieść się w przeszłość za przyczyną tych energetycznych rytmów. Wstęp na imprezę był wolny, więc udział mógł wziąć w niej każdy chętny.