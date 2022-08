Podwyżki biją w szpitale. Szpital na Józefowie za prąd może zapłacić 500 procent więcej! Zdrożał gaz i stawki za wyżywienie. to dramat

Instytucje, samorządy czy właśnie szpitale między innymi dostawców energii elektrycznej szukają w przetargach, to pozwala na znalezienie najtańszej oferty. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na Józefowie w Radomiu właśnie otworzył oferty w postępowaniu na kolejny rok. Skala wzrostu jest szokująca. Najtańsza oferta opiewa na ponad 14,4 miliona złotych, najdroższa na około 18,5 miliona złotych. Do tej pory szpital płacił 3,5 miliona złotych.

- To pięć razy więcej niż do tej pory, skala podwyżki jest olbrzymia. Rośnie też zużycie prądu, bo jest coraz więcej urządzeń, choć one są energooszczędne, ale i tak tego prądu potrzebujemy. Właśnie jesteśmy w trakcie termomodernizacji, oba etapy to w sumie 48 milionów złotych. Szacowaliśmy, że zaoszczędzimy dzięki temu na energii 8 - 10 procent i się z tego cieszymy, ale mamy 500 procent podwyżki cen za tę energię