Policjantka z Radomia złapała złodzieja piwa. Goniła go przez dwa kilometry

2-kilometrowy skuteczny bieg za złodziejem w Radomiu

W sobotę, 4 lutego młodsza aspirant Agnieszka Kanecka miała dzień wolny od pracy. Poszła na zakupy do jednego z marketów przy ulicy Zbrowskiego w Radomiu. Wchodząc do placówki zauważyła jak mężczyzna zabiera z półki karton piwa i ucieka ze sklepu. Pobiegła za mężczyzną, który uciekając upuścił karton. Policjantka biegnąc powiadomiła telefoniczne dyżurnego w swoim komisariacie. Biegła ulicami Radomia 2 kilometry. Mężczyzna został ujęty przez goniącą go policjantkę i patrol, który dojechał na miejsce. Złodziejem okazał się 30-leni mieszkaniec Radomia. Skradziony towar wrócił do sklepu, a sprawa mężczyzny trafi teraz do sądu.