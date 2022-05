Pomocny Wnuczek 2022 rusza do akcji! Uczniowie z Radomia zaprojektowali i wyprodukowali napędzany energią słoneczną wózek na zakupy

“Pomocny Wnuczek 2022” to ich projekt napędzanego energią słoneczną wózka, który wspomaga starsze osoby w robieniu zakupów. Otrzymał on nagrodę zarówno w pierwszym etapie konkursu, jak i finałowy Złoty Grant. To wsparcie finansowe pozwoliło sfinansować zakup części napędu oraz specjalnego panelu słonecznego.

Pomocny Wnuczek 2022 - rozmowa z uczestnikami projektu

Projekt “Pomocny wnuczek” świadczy nie tylko o dużej wrażliwości na potrzeby społeczne realizujących go uczniów. Wskazuje również na rozumienie wymogu dbania o środowisko i przywiązanie do ekologicznego trybu życia. Wózek, w którym starsze osoby będą mogły wozić zakupy, został zbudowany przy pomocy materiałów uzyskanych z recyclingu. Jego napęd wykorzystuje także energię słoneczną, dzięki instalacji specjalnego panelu.

Pomocny Wnuczek 2022 - praca nad realizacją projektu

- Pomysł na pojazd wspomagający osoby starsze wyszedł od dzieci. Dużo rozmawialiśmy w tym czasie na lekcjach fizyki o pozyskiwaniu energii elektrycznej, o kosztach jej produkcji, potrzebie wprowadzania samochodów elektrycznych i problemach związanych z gromadzeniem energii na zapas oraz kłopotliwej kwestii utylizacji akumulatorów, które można jeszcze wykorzystywać do innych celów. To chyba pobudziło ich nieograniczoną w tym wieku wyobraźnię i godną podziwu chęć do dodatkowej pracy. Nasz wózek łączy praktyczne, sprawdzone rozwiązania z nowoczesną technologią korzystania z odnawialnych źródeł energii, co sprawi, że będzie funkcjonalny i przyjazny dla środowiska. Dzięki niemu starsze osoby będą miały pomoc, której potrzebują. W dzisiejszych czasach warto mówić o tym, że można na różne sposoby wykorzystywać energię ze Słońca. Pragniemy pokazać odbiorcom naszego produktu, że nowe technologie i rozwiązania nie są aż tak trudne do opanowania - opowiada Marzena Wójcicka, nauczycielka fizyki w Szkole Podstawowej numer 24.