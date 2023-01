Ponad 90 mieszkań pod wynajem zbuduje w Radomiu spółka miejska Administrator. Gdzie powstaną?

Nowe mieszkania pod wynajem powstaną na Józefowie w Radomiu

Stosowny projekt uchwały wpłynął już do Rady Miejskiej. Przewiduje on wniesienia do spółki terenu o powierzchni 7,8 tysięcy metrów kwadratowych, na którym miałyby powstać dwa nowe bloki, a także miejsca parkingowe i plac zabaw. Działki obecnie stanowią niezabudowany, niezagospodarowany teren. Posiadają dostęp do pełnego uzbrojenia oraz do asfaltowej ulicy Józefowskiej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna.

W uzasadnieniu uchwały czyta,my, że : „system mieszkań „na wynajem” cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajem na rynku prywatnym. Od wielu lat istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu inwestycje mieszkaniowe. W ostatnim czasie dodatkowym utrudnieniem dla osób zainteresowanych kupnem mieszkania stał się wzrost kosztów kredytów i ich niższa przyznawalność. W latach 1997-2004 Spółka RTBS „Administrator” oddała do użytkowania 26 budynków wielorodzinnych z 1 123 lokalami mieszkalnymi na wynajem. Wszystkie są na bieżąco wynajmowane. Lista wniosków oczekujących na przydział mieszkania jest bardzo długa, natomiast z uwagi na brak nowych lokali, mieszkania są przydzielane wyłącznie po rezygnacji aktualnych lokatorów. Biorąc pod uwagę, że obecnie na propozycję wynajmu mieszkania oczekuje 216 wniosków, a w 2022 roku Spółka podpisała tylko 24 nowe umowy, czas oczekiwania na lokal mieszkalny to obecnie około 8 lat. W ostatnich latach możliwość realizacji podobnych inwestycji była ograniczona, między innymi przez trudności w pozyskaniu odpowiednich gruntów. Proponowane nieruchomości gruntowe posiadają potencjał dla budowy budynków z lokalami na wynajem o łącznej powierzchni użytkowej około 5 000 metrów kwadratowych, czyli około 90 lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi dla każdego mieszkania. Zaspokoiłoby to znaczną część obecnego zapotrzebowania”. Na podstawie operatu szacunkowego wartość rynkowa nieruchomości przy ulicy Józefowskiej została określona na 973 tysiące złotych.