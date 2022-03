Port Lotniczy Warszawa – Radom poszukuje pracowników. Zobacz najnowsze oferty pracy

Lotnisko w Radomiu szuka pracowników. Zobacz najnowsze oferty

O poszukiwaniu pracowników do pracy w budowanym obecnie cywilnym porcie lotniczym poinformował Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, który na mocy porozumienia z „Portami Lotniczymi” będzie się zajmował rekrutacją specjalistów do pracy na lotnisku w Radomiu. Wymagania, zakres obowiązków oraz terminy złożenia dokumentów dotyczących stanowisk menadżera do spraw inwestycji oraz specjalisty do spraw administrowania systemami zabezpieczeń można znaleźć na stronie.

Szczegóły w poniższej galerii: