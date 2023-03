Poszerza się oferta turystyczna z lotniska w Radomiu. Rainbow i Rego-Bis oferują zagraniczne wyloty. Znamy szczegóły

Nowe oferty zagranicznych wczasów z wylotem z Radomia

- W tej chwili obydwa biura podróży przy oferowaniu wycieczek będą współpracować z PLL LOT, podróż odbywać się będzie na pokładach rejsowych samolotów polskiego narodowego przewoźnika. Rainbow Tours zamiast tradycyjnego wypoczynku proponuje swoim klientom cztery wycieczki: „Paryż-Rodzinne Parki Atrakcji”, „Bonjour Paris!”, „Bajkowy Paryż” i „Paryż i Zamki nad Loarą”. Pierwsi pasażerowie skorzystają z tej oferty już w majówkę. Rego-Bis, biuro specjalizujące się w ofertach wakacji na Bałkanach, udostępni swoim klientom możliwość podróżowania do Albanii od czerwca bieżącego roku. Rejsy zaplanowane są przez cały wakacyjny sezon raz w tygodniu – w każdą niedzielę – informuje Anna Dermont, rzecznik Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Port Lotniczy Warszawa-Radom otrzymał certyfikaty unijne umożliwiające wykonywanie operacji lotniczych. To historyczny moment, chociaż w tym miejscu lotnisko istnieje od 96 lat.

Lotnisko Warszawa-Radom będzie piątym lotniskiem w Polsce, z którego będzie można podróżować na wakacyjny wypoczynek do Tirany. - Niezmiernie cieszymy się i jesteśmy dumni z tego, że kolejni partnerzy dostrzegają potencjał radomskiego portu. To jest również wspaniała wiadomość dla naszych pasażerów ponieważ oferta Lotniska Warszawa-Radom staje się coraz bardziej różnorodna i dopasowana do oczekiwań klientów. Zarówno miłośnicy aktywnego odpoczynku, czy też błogiego plażowania w nadmorskich kurortach znajdą coś dla siebie – mówi Anna Dermont.